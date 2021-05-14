Стауче объяснил, почему Дюпин раньше не вызывался в сборную

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, почему ранее голкипер «Рубина» Юрий Дюпин не вызывался в национальную команду.

«У нас вызывалась обойма голкиперов, которой мы были довольны, она играла и приносила результат. Этим все сказано. Также есть еще один момент — раньше Дюпин и с «Анжи», и с «Рубином» не боролся за высокие места в турнирной таблице. Сейчас ситуация изменилась, а значит, другим стало и его состояние, и уровень ответственности», — сказал Стауче.

Гинтарас Стауче. Фото: premierliga.ru

Напомним, ранее тренерский штаб Станислава Черчесова назвал расширенный состав сборной России, который будет готовиться к чемпионату Европы — 2020. В список вошли три игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров.