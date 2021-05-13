В Кукморском районе РТ в реке обнаружили тело 18-летнего челнинца

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Кукморском районе РТ из реки Лубянки извлекли тело 18-летнего жителя Набережных Челнов. Его обнаружили в двух метрах от берега на глубине трех метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По предварительной информации вечером 12 мая погибший вместе с компанией отдыхал на берегу Лубянки, но в какой-то момент его потеряли из виду. Его друзья сообщили о пропаже в полицию.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По одной из версий юноша один ушел прогуляться, по неосторожности в темноте упал в реку и не смог выбраться на берег. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели и причину смерти молодого мужчины.

В апреле в Татарстане возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти ребенка, который утонул, упав в реку в Елабужском районе. Тело мальчика нашли в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду.



Татьяна Демина