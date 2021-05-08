На канатной дороге в Москве поженились 30 пар

30 пар поженились на канатной дороге в Москве, столичная канатка впервые стала ЗАГСом, сообщается в telegram-канале московского Департамента транспорта.

«Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом — свою любовь в небе заключили 30 пар с 23 до 60 лет. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте», — говорится в сообщении.

В прошлом году Управление архитектуры и градостроительства Казани прорабатывало новые дополнительные варианты трассировки канатной дороги. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

Алексей Нечаев