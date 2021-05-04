Число ветеранов и тружеников тыла в Татарстане уменьшилось на 52 тысячи за шесть лет

Сейчас в Татарстане проживает 24,4 тысячи тружеников тыла и ветеранов, рассказала сегодня вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Шесть лет назад же эта цифра составляла более 76,8 тысячи человек — за эти годы их число сократилось на 52,4 тыс.

Большая часть этих людей, 21,2 тыс. человек, — труженики тыла. Сейчас насчитывается 169 инвалидов войны, 435 участников военных действий, 128 жителей блокадного Ленинграда, 139 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Напомним, в субботу, 8 мая, в Казани пройдет акция «Парад у дома ветерана».

