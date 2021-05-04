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Россияне могут побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого

22:32, 04.05.2021 1
Россияне могут побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия по итогам 2021 года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет. Оно может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения, подсчитали в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ).

Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1%. Рекордное значение станет продолжением тенденции на увеличение спроса, которое наблюдалось последние 10 лет, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре стало известно, что Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на сумму 250 млн рублей компании «Челны Холод» на увеличение производственных мощностей цеха мороженого. Компания приобретет оборудование для фасовки и упаковки мороженого в вафельные стаканчики и рожки.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:35
    то есть установят рекорд по потреблению пальмового масла,каррагинана
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