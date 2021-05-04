Россияне могут побить десятилетний рекорд по потреблению мороженого

Россия по итогам 2021 года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет. Оно может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения, подсчитали в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ).

Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1%. Рекордное значение станет продолжением тенденции на увеличение спроса, которое наблюдалось последние 10 лет, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре стало известно, что Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на сумму 250 млн рублей компании «Челны Холод» на увеличение производственных мощностей цеха мороженого. Компания приобретет оборудование для фасовки и упаковки мороженого в вафельные стаканчики и рожки.



Татьяна Леухина