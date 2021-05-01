В Казани ночью произошел пожар в многоквартирном доме на улице Фучика

В Казани ночью на улице Фучика, 83 произошел пожар в одной из квартир на верхних этажах, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по Татарстану.

В 21.12 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании, в 21.17 пожарные прибыли на вызов. Открытое горение на площади 6 кв. м ликвидировали в 21.28.

Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считают нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования.



Фото: pixabay.com

Напомним, вчера утром пожарные ликвидировали возгорание на газопроводе в Белорецком районе Башкирии. Еще днем ранее пожилая женщина погибла из-за пожара в многоквартирном доме на улице Чишмяле, 21.

Маргарита Головатенко