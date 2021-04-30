Из казанской колонии выпускают экс-главу АМСБ Хайдара Халиуллина

Фото: "Реальное время"

Сегодня из колонии №2 Казани может выйти бывший лидер Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. Вступило в силу решение Приволжского райсуда Казани о его освобождении на 3 года 8 месяцев и 22 дня раньше срока в связи с тяжелым заболеванием.



По данным источников «Реального времени», у ворот исправительного учреждения Халиуллину готовят встречу его близкие и друзья по Ассоциации.

Напомним, решение об освобождении райсуд вынес 19 апреля. Ключевым основанием стало заключение медиков ФСИН о наличии у осужденного по делу «Лизинг-гранта» заболевания, препятствующего отбыванию наказания в местах лишения свободы. Перечень таких болезней определен правительством РФ.

Сам Халиуллин участвовал в заседании по видео-конференц-связи из больницы для осужденных. Против его вольной в суде возражали представитель прокуратуры и колонии. Однако, по данным на вечер вчерашнего дня, апелляционное представление на решение в суд так и не поступило. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат осужденного Павел Мазуренко.

В ноябре 2019-го бывшего бизнес-лидера приговорили к 7 годам колонии за хищение бюджетных субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на сумму в 17 млн рублей. При этом по ряду эпизодов Халиуллин и другие фигуранты дела были оправданы. Вину он не признавал, настаивал на полном оправдании. Серьезное заболевание у бизнес-лидера выявили уже после приговора. Его бывшая супруга сейчас отбывает 6-летний срок за пределами Татарстана.