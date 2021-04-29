Общественный транспорт Казани в майские праздники будет работать по графикам выходного дня

В Казани общественный транспорт в период майских праздников — с 1 по 10 мая — будет работать по графикам выходного дня, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

9 мая автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать до 23.30. Усилят работу маршрутов, следующих через Кремлевскую дамбу и метрополитен.

Фото: kzn.ru

Подвергнется изменениям схема движения транспорта. 4 и 7 мая с 16.30 до 23.30 и с 16.30 8 мая до 8.00 10 мая в связи с закрытием дорог для движения транспорта на площади Тысячелетия автобусы №№6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 будут курсировать по измененным маршрутам.

По направлению из центра города:

Автобусы №№15, 29, 75 будут ехать по улицам Право-Булачная — ул.Астрономическая — ул.Лобачевского — ул.К.Маркса — ул.Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам;

Автобусы №№6, 35, 37, 47 будут следовать по маршрутам ул.Московская — ул.М.Межлаука — ул.Лево-Булачная — ул.Астрономическая — ул.Лобачевского — ул.К.Маркса — ул.Батурина — Кремлевской дамбе и далее по маршрутам;

Автобус №74 проедет по ул.Б.Шахиди — ул.Чернышевского — ул.Лево-Булачная — ул.Астрономическая — ул.Лобачевского — ул.К.Маркса — ул.Батурина — Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

В направлении в центр города:

Автобусы №№6, 15, 29, 75 будут следовать по ул.Кремлевская набережная — ул.Саид-Галеева — ул.Б.Шахиди — ул.Чернышевского — ул.Лево-Булачная, далее по маршрутам

Автобусы №№35а, 37, 47 проедут по ул.Кремлевская набережная — ул.Саид-Галеева — ул.Б.Шахиди — ул.Чернышевского — ул.Московская, далее по маршрутам

Автобус №74 будет ехать по ул.Кремлевская набережная — ул.Саид-Галеева, далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №2 «Пл.Г.Тукая — ул.Сибирский тракт (кольцевой)» на указанный период будет закрыт.

Сегодня и завтра в центре Казани возможны ограничения движения на некоторых участках дорог. Это связано с проведением в столице Татарстана заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Также дороги в центре Казани поменяют схемы движения автобусов и троллейбусов с 23.00 30 апреля до 22.00 2 мая. «Реальное время» составило подробный список.



Татьяна Леухина