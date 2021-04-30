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Шарипзянов из «Авангарда» признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина

07:50, 30.04.2021
Шарипзянов из «Авангарда» признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина
Фото: hawk.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина. Решение принималось комиссией на основе статистических показателей хоккеистов.

Лучшим защитником финала впервые в своей карьере признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда». Воспитанник «Нефтехимика» в серии с ЦСКА забросил две шайбы, одна из которых стала победной. В двух последних матчах финала хоккеист заблокировал больше 10 бросков соперника, заняв первое место среди всех игроков по этому показателю.

В других номинациях также победили хоккеисты «Авангарда». Лучшим вратарем признан Шимон Грубец с коэффициентом отраженных бросков 94,97%. Среди нападающих лауреатом стал Рид Буше, набравший 4 (3+1) очка и ставший лучшим снайпером финальной серии. Лучшим новичком назван форвард Клим Костин, набравший 2 (1+1) очка.

Напомним, накануне стало известно, что ни один игрок «Авангарда» не был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Латвии. Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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