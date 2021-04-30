Шарипзянов из «Авангарда» признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина. Решение принималось комиссией на основе статистических показателей хоккеистов.

Лучшим защитником финала впервые в своей карьере признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда». Воспитанник «Нефтехимика» в серии с ЦСКА забросил две шайбы, одна из которых стала победной. В двух последних матчах финала хоккеист заблокировал больше 10 бросков соперника, заняв первое место среди всех игроков по этому показателю.

В других номинациях также победили хоккеисты «Авангарда». Лучшим вратарем признан Шимон Грубец с коэффициентом отраженных бросков 94,97%. Среди нападающих лауреатом стал Рид Буше, набравший 4 (3+1) очка и ставший лучшим снайпером финальной серии. Лучшим новичком назван форвард Клим Костин, набравший 2 (1+1) очка.



Напомним, накануне стало известно, что ни один игрок «Авангарда» не был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Латвии. Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале «Реального времени».