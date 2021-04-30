В сборной опять без игроков чемпиона КХЛ — «Авангарда». Такое уже происходило с чемпионским «Ак Барсом»

Похоже, что дело вновь в «базовых» клубах и «интересах сборной»

Неожиданной и в то же время уже вполне привычной для российского болельщика новостью прогремело утро поле последней игры финала Кубка Гагарина. В состав сборной России на этап Евротура не вызван ни один хоккеист победителей лиги — «Авангарда». Такое уже случалось с «Ак Барсом» в 2018 году, и причины в обоих случая упираются в странную политику ФХР. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в ситуации. Подробности — в материале.

Шарипзянов травмирован, Толчинский виноват сам, а что с остальными омичами?

Сразу после окончания финальной серии Кубка Гагарина накануне тренерский штаб сборной России совершил дозаявку, вызвав в расположение команды пятерых едва освободившихся хоккеистов ЦСКА — Максима Мамина, Константина Окулова, Максима Шалунова, Антона Слепышева и Павла Карнаухова.

Резонный и справедливый вопрос хоккейной общественности о том, почему в итоговом списке сборной для подготовки к чешскому этапу Евротура нет ни одного хоккеиста команды-чемпиона — «Авангарда» пока остается без ответа. Разве что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказывал свое личное мнение, мол, хоккей «Авангарда» похож на финский — скучный, от обороны, в расчете перетерпеть соперника. И давайте все же оставим «лазейку», позволим себе допустить, что Третьяк с высоты своего кресла отечественного хоккея вполне может влиять на окончательный вариант состава сборной на Еврохоккейтур, и его мнение может оказаться не таким уж «личным».

Пройдемся все же по порядку — кто именно мог бы претендовать на место в сборной из омской команды. Первым делом на ум приходят две фамилии — Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский, ставшие героями финальной серии с «армейцами».

Защитник из Нижнекамска, как мы уже писали, доигрывал финальную серию с многочисленными подтверждениями. Как выяснилось уже вчерашним вечером, ФХР все-таки связывалась с «Авангардом» по поводу Дамира, но в омском клубе уведомили, что тот принять участие не сможет. Переговоры все еще идут.

По ситуации с вызовом Дамира Шарипзянова в национальную сборную:



Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска. — Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2021

Самый ценный игрок финальной серии Сергей Толчинский же, похоже, сам сделал все для того, чтобы не быть в этой команде. Напомним, нападающий в явно выпившем состоянии среди болельщиков «Авангарда» выкрикивал матерные оскорбительные лозунги о ЦСКА. «Армейский» клуб, между тем, его родная команда, воспитавшая хоккеиста с детских времен. Можно допустить, что Третьяк, проведший большую часть своей карьеры в ЦСКА мог дать некую «рекомендацию», ведь Толчинский летом перешел в «Авангард» на большую зарплату, чем ему предложили «армейцы».

Но даже если допустить, что Толчинского каким-то образом «продавят» в состав национальной команды, вряд ли его будут рады видеть даже хоккеисты из того же ЦСКА. О какой доверительной атмосфере в команде тут можно говорить, когда хоккеист публично унизил свою родную команду?

С лидерами разобрались, но что делать с остальными хоккеистами, ковавшими победу «Авангарда» в нынешнем сезоне? Почему вызова из «Авангарда» не получил ни Александр Хохлачев, ни Денис Зернов или Клим Костин? Вопрос открыт.

Как выяснилось уже вчерашним вечером, ФХР все-таки связывалась с «Авангардом» по поводу Дамира, но в омском клубе уведомили, что тот принять участие не сможет. Фото hawk.ru

Мнения экспертов разделились?

Мнения «ветеранов» о ситуации как обычно разделились. Из лагеря «патриотов» звучат объяснения, почему решение правильное, а у тех, кто помоложе не вызов в сборную чемпионов вызывает недоумение.

Так, например двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не видит никаких несосыковок в отсутствии игроков «Авангарда» в составе сборной:

— Могу сказать, что единственным кандидатом в национальную сборную, на мой взгляд, был Дамир Шарипзянов, но, как я понял, в последнем матче финала он получил травму и, к сожалению, помочь сборной не сможет. Этот парень значительно прибавил и уже является ключевым игроком «Авангарда». Он действует на площадке самоотверженно, настоящий боец.

Что касается его одноклубников, тот же Толчинский, бесспорно, очень хорошо провёл плей-офф, но у него есть минус — он не очень стабилен. В плей-офф мне понравился Костин, он прибавил, вышел на ведущие роли в своём клубе, но сборной вряд ли смог бы помочь. Кроме того, он слишком много удаляется, а судейство на чемпионате мира будет гораздо строже, чем в КХЛ. Так что с его стилем игры этого игрока приглашать было бы большим риском. Ковальчуку уже 38 лет, и он вряд ли усилил бы сборную. А больше и кандидатов в «Авангарде» нет — на ведущих ролях иностранцы — Найт, Буше, Каски, Покка, Грубец…» — объяснял минусы хоккеистов чемпионов Кожевников.

Самый ценный игрок финальной серии Сергей Толчинский же, похоже, сам сделал все для того, чтобы не быть в этой команде. Фото hawk.ru

Другой бывший российский хоккеист Виталий Прошкин объяснения такому решению найти не смог, назвав ситуацию нонсенсом:

— Почему Толчинского не взяли — вопрос к тренеру. Почему он не увидел одного из лучших форвардов? Ни один игрок команды-чемпиона не вызван в сборную — это нонсенс! Это команда, которая в последние несколько лет играла в финале и является флагманом нашего хоккея. Они же не просто так в финал попали и выиграли. Кого-то можно было вызвать.



С другой стороны, там на первых ролях иностранцы: Буше, Каски, Грубец. Но я не знаю, почему не взяли Толчинского», — недоумевает Прошкин.

В КХЛ все еще существуют «базовые клубы сборной». Это труп, который пытаются очередной раз оживить

Разговор не новый, но не завести его в очередной раз в свете ситуации кажется невозможным. Каждому болельщику, которые интересуется хоккеем чуть глубже, чем дела сборной России, известна та колея, по которой пошла Континентальная хоккейная лига в середине «десятых», повернув сильно не туда, куда предполагалось при создании лиги.

В последние шесть лет, после того как Александр Медведев покинул пост президента КХЛ, его место занял Дмитрий Чернышенко, а пост вице-президента — Роман Ротенберг, проект с каждым годом все меньше становился похожим на то, каким его задумывали — международной лигой, где разыгрывают главный трофей около тридцати клубов с равными возможностями.

Начиная с 2015 года в воздухе коридоров КХЛ и ФХР запахло чем-то давно забытым, но очень знакомым. Вскоре стало очевидным , что Ротенбенг решил возрождать практику так называемого «базового» клуба сборной. В советские времена таковым было московское ЦСКА, за бесценок собиравшее в свои ряды всех лучших хоккеистов любой команды Союза. На этот раз роль такого «базового» взяло на себя питерское СКА, собиравшее по два с половиной состава из звездных хоккеистов, оставляя остальным командам КХЛ «крохи со стола». Не отставали и московские «армейцы», устраивавшие гонку вооружений со своими петербургскими одноклубниками.

Статус основной же «базовой» команды сборной взял ЦСКА. Фото cska-hockey.ru

Взяв два Кубка Гагарина Питер подуспокоился и в СКА решили немного сменить вектор развития, сделав ставку на скупку подрастающих звезд вместо готовых. Статус основной же «базовой» команды сборной взял ЦСКА. Как правило, именно из игроков этих клубов формируется сборная России на крупные турниры.

Похожая с нынешней ситуация происходила и в 2018 году, когда казанский «Ак Барс» взял свой третий Кубок Гагарина, также обыграв в финале ЦСКА. В составе национальной команды тогда на чемпионат мира в Дании не поехали ни один представитель из Казани. Хоккеисты порой и сами подшучивали, мол, чтобы попасть в сборную, нужно перейти в СКА или ЦСКА.

Руководители ФХР никак не хотят отпустить старый забытый опыт, пытаясь оживить труп, работавший в советские годы, когда ЦСКА составлял костяк сборной СССР, а готовые пятерки на равных бились с канадцами. Реалии хоккея давно поменялись и последние результаты сборной России на чемпионатах мира это ярко подтверждают.