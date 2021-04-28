Дамир Шарипзянов о победе в Кубке Гагарина: «Пальцы сломаны, все болит — лучший день в моей жизни»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» рассказал о том, в каком состоянии доигрывал шестой матч финальной серии с ЦСКА.

— На мне места живого нет? Да все нормально! Согласен, что меньшинство «3 на 5» было ключевым моментом игры (в третьем периоде, — прим. ред). Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч!

Также нижнекамский воспитанник признался, что доигрывал матч с многочисленными травмами, однако все-равно считает этот день — лучшим в своей жизни.

— Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, все болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он кубок!

Дамир Шарипзянов перебрался в «Авангард» из нижнекамского «Нефтехимика» в мае прошлого года. В нижнекамской команде он доигрывал сезон 2019/2020 в статусе капитана команды.