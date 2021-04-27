«Суваровский» долгострой в Краснодаре перекупили за полцены москвичи с саратовскими корнями

Как Краснодар пополнился казанским долгостроем

Как стало известно «Реальному времени», долгострой в ЖК «Казанский», который возводил обанкротившийся застройщик «Краснодар девелопмент» — бывшая «дочка» некогда знаменитого «Сувар девелопмента», ушел с молотка. Формально продавалось не здание, а 100% в уставном капитале казанского АО «Эльбрус», которому и принадлежит имущественный комплекс. Причем стартовая цена комплекса составила 543,32 млн рублей.

Фото: yuga-build.ru

В лот вошел как сам долгострой на краю ЖК «Казанский» по улице Марины Цветаевой в Краснодаре, так и земельные участки общей площадью почти 6,5 га в районе этого ЖК, а также коммуникации и 28 нежилых помещений в уже сданном доме этого комплекса. Вдобавок у компании есть дебиторская задолженность в размере 15 млн рублей, но есть и долги по налогам на сумму около 500 тыс. рублей.

ЖК «Казанский» в Краснодаре — это микрорайон, в котором, по генплану, должны были построить более 30 многоквартирных домов, а также объекты инфраструктуры. Площадь микрорайона превышает 75 га. Однако сейчас здесь построены и сданы только два дома, еще два остались недостроенными. Как сообщала администрация города, здания находятся «на начальной стадии строительства».

Стройка встала на фоне отзыва лицензии у банков из группы ТФБ, в которых кредитовались «Сувар девелопмент» и «Краснодар девелопмент». У недостроенных домов оставались дольщики, всего — 150 человек. В итоге им предоставили квартиры в уже достроенных домах, в 2018 году администрация Краснодара отчиталась о «полностью решенном» вопросе с дольщиками ЖК «Казанский».



Фото: kuban24.tv

Московские нефтяники с саратовскими корнями

По данным торгов, покупателем имущества «Краснодар девелопмента» стало московское ООО «Нефть Поволжья», за лот оно предложило 225,4 млн рублей.

Эту компанию, похоже, не следует путать с одноименной саратовской организацией, которую признали несостоятельной в феврале 2021 года — «Реальное время» не выявило прямой связи между покупателями недвижимости в Краснодаре и компанией-банкротом. Но надо заметить, что московская «Нефть Поволжья» изначально также регистрировалась в Саратове и сменила прописку на московскую лишь в 2018 году.

Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимостью, но у нее есть пять лицензий на недропользование. На принадлежащем компании сайте также говорится о владении лицензиями на месторождения в Саратовской области и работах по разведке месторождений в этом регионе, последние новости датированы еще мартом 2019 года.

Выручка компании составляет 42 млн рублей за 2020 год, в предыдущие годы она была кратно меньше. Однако уставный капитал компании составляет почти 5 млрд рублей.

Бенефициаром компании через ООО «Артдеко» является московский бизнесмен Геннадий Исаков. Он владеет еще несколькими компаниями в Москве, чистые активы одной из них, ООО «Сириус», превышают 2,2 млрд рублей.

«Реальное время» направило запрос в ООО «Нефть Поволжья».

Александр Артемьев