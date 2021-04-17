В Казани четыре станции зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани сразу четыре из десяти станций мониторинга состояния атмосферно воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, следует из данных на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, станция №3 на улице Мартына Межлаука зарегистрировала превышение ПДК фенола и аммиака — 0,011 мг/м3 и 0,3 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3 и 0,2 мг/м3 соответственно.

Станция мониторинга №4 по адресу Горьковское шоссе, 2, зафиксировала содержание фенола в воздухе на уровне 0,01 мг/м3. Пункт наблюдения №10 на пересечении улиц Файзи и Бигичева выявил превышение аммиака — 0,28 мг/м3 при норме 0,2мг/м3.



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Станция №11, расположенная в Ново-Савиновском районе Казани на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева, показала двукратное превышение уровня аммиака в воздухе — 0,4 мг/м3.

Данные представлены за период наблюдения с 13.00 15 апреля по 07.00 16 апреля.

На этой неделе станция на улице Мартына Межлаука уже регистрировала примеси аммиака за пределами нормы: концентрация вредного вещества составила 0,23 мг/м3 при ПДК в 0,2 мг/м3.

Татьяна Демина