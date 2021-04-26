В Елабуге продают ТЦ от застройщиков скандальной «Каравеллы»

«Каравелла», да не та

В Елабуге выставили на продажу ТЦ «Каравелла», расположенный на Тази Гиззата, 25б. За двухэтажный ТЦ площадью 2 100 кв. м собственники хотят выручить 120 млн рублей. По заявлению продавца, все площади ТЦ заполнены арендаторами. Среди них федеральный ретейлер и магазин женской одежды экономкласса.

Название ТЦ может вызвать вполне закономерные ассоциации с длившимся много лет противостоянием жителей Елабуги, которые выступили против строительства торгового центра в районе зеленых насаждений на пересечении проспектов Мира и Нефтяников. Речь, однако, идет о другом объекте: Тази Гиззата находится в трех кварталах от спорного участка, на котором сейчас расположен ТЦ «Роща».

Однако совпадение не случайно: как выяснило «Реальное время», эта «Каравелла» принадлежит тем же людям, что ранее строили ТЦ на пересечении проспектов Мира и Нефтяников. Как следует из данных Росреестра, здание принадлежит елабужскому ООО «Каравелла», которое основал скандально известный бывший депутат Горсовета Елабуги Василий Баранов. Среди причин помнить его — обвинительный приговор суда по делу о нападении с ножом на бывшего подчиненного, тогда народный избранник получил 8 месяцев исправительных работ.

Как следует из данных Росреестра, здание принадлежит елабужскому ООО «Каравелла», которое основал скандально известный бывший депутат Горсовета Елабуги Василий Баранов. Фото: elabuga-rt.ru

Баранов именно через эту компанию начинал строительство ТЦ на пересечении Мира и Нефтяников. Сейчас компания принадлежит в равных долях четырем совладельцам: Александру и Станиславу Исаевым, Сергею Орехову и Михаилу Панову.

История другой «Каравеллы»

Разговор о строительстве «Каравеллы» на пересечении Мира и Нефтяников пошел еще в 2012 году: тогда ООО «Каравелла» разработало проект, более того, его согласовали почти во всех инстанциях, оставалась подпись руководителя исполкома. Василий Баранов тогда был одним из соучредителей фирмы. Однако готовящееся строительство вызвало недовольство местных жителей. Они пожаловались в исполком на то, что ТЦ закроет им вид из окон, а на участке, где его должны построить, высажены деревья.

Баранов в те годы заявлял: к нему лично обратился глава Елабужского района Геннадий Емельянов и попросил не строить объект на спорном участке. Бизнесмен согласился при условии, что ему выделят участок взамен, чего, по словам Баранова, не произошло.

Тази Гиззата находится в трех кварталах от спорного участка, на котором сейчас расположен ТЦ «Роща». Фото severstroy-nch.ru

После этих событий ООО «Каравелла» и сменило владельцев: во главе компании встал Михаил Панов. Через суд он добился разрешения на строительство. После этого в 2017 году проект ТЦ выносился на публичные слушания — и с тех пор новостей о «Каравелле» больше не было.

«Реальному времени» удалось связаться с одним из совладельцев ООО «Каравелла» — Станиславом Исаевым, которому также принадлежит грузовая компания «БМ Трак» в Челнах. Он подтвердил продажу здания, а также то, что объект на пересечении Мира и Нефтяников принадлежит компании, но другие вопросы комментировать не стал.

Александр Артемьев