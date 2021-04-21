Булат Bolt Закиров проехался на крыше автомобиля по Казани

Фото: скриншот

Булат Bolt Закиров проехался на крыше автомобиля по Казани — мужчину сняли на видео на Кремлевской дамбе. Пост был опубликован в популярной группе в социальной сети.

Bolt сделал репост видео в свой аккаунт в Instagram и подписал: «Уже засветился».

фото: скриншот

На видео показано, как мужчина стоит на крыше автомобиля на сапборде с веслом в руках.

Ранее известный казанский предприниматель и обладатель инстаграм-аккаунта с почти 60 тысячами подписчиков Булат Bolt Закиров продал шаурмечную.



Продал он ее еще 27 февраля, однако рассказал об этом 12 апреля — именно в эту дату год назад он открыл заведение. По его словам, несмотря на разгар пандемии, бизнес был очень успешен — спрос был высоким, и это приносило хорошую прибыль.