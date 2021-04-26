В Кирове стартует суд над следователями из Набережных Челнов

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Сегодня в Октябрьском райсуде Кирова намечен старт процесса по уголовному делу бывшего руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева и двух его бывших подчиненных. На переносе судебных слушаний из Татарстана настаивал сам Халиев, Верховный суд РФ согласился с доводами защиты.



По версии СК, следователь Екатерина Перепеченова (Никитина), начальник отдела Камиль Халиев и его зам Ильдар Шакиров в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями, привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена — заказчика работ Фанила Шарипова.

Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием. Также экс-следователей обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции. По версии обвинения, дело было закрыто без достаточных оснований, возможные вещдоки утрачены, а когда вышестоящая инстанция отменила это решение, подозреваемого в России уже не было.

С обвинением все трое не согласны. На данный момент все подсудимые являются действующими сотрудниками СК — Халиеву и Шакирову удалось добиться отмены своего увольнения в апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана.