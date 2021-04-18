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Соцсети: школы Казани проверяют после сообщения о минировании

20:29, 18.04.2021
Соцсети: школы Казани проверяют после сообщения о минировании
Фото: realnoevremya.r (архив)

Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ Казани. Учреждения и их территории проверяют на предмет заложенных взрывных устройств.

В частности, специалисты проверяют школы №60 и №72, следует из записи, опубликованной в соцсети.

В МВД по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что информация уточняется.

В апреле из-за сообщений о минировании эвакуировали сразу несколько казанских районных судов: Вахитовский, Советский и Кировский.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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