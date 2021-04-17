В Татарстане в первом квартале предотвратили ущерб водным биоресурсам более чем в 24,6 млн рублей

В Татарстане в первом квартале текущего года удалось предотвратить ущерб водным биоресурсам на общую сумму более чем 24,6 млн рублей. За этот период из республиканских водоемов изъяли 1 234 нелегальных орудия лова.

Всего в январе — марте 2021 года в Татарстане провели 1 423 рейда по выявлению нарушений в сфере охраны водных биоресурсов. По их итогам к административной ответственности привлекли 229 лиц и возбудили семь уголовных дел.

Под пристальным наблюдением находились несанкционированные точки торговли речной рыбы, осуществляемой без необходимых ветеринарных и санитарных документов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Также в первом квартале в Татарстане велась усиленная работа по ликвидации на водных объектах браконьерских построек.

О фактах незаконной добычи рыбы в республике с начала 2021 года сообщалось неоднократно. Так, в феврале в Лаишевском районе Татарстана на реке Меше прошел рейд по браконьерам. Среди улова задержанных нарушителей обнаружили стерлядь, занесенную в Красную книгу.



Татьяна Демина