#Суварстроит открыл продажи третьей очереди ЖК «Южный парк»

Фото: Ринат Назметдинов

Заезжай и сразу живи

Крупнейший застройщик Татарстана #Суварстроит официально объявил о старте продаж 900 квартир третьей очереди ЖК «Южный парк». Об этом рассказал генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов на мероприятии при участии заместителя министра строительства Татарстана Ильшата Гимаева. По его словам, комплекс, который возводится в рамках масштабного девелоперского проекта, — развития Лаишевского узла — имеет большое значение для республики.

— «Южный парк» по большому счету является одним из ключевых комплексов, который позволяет Татарстану удерживать лидерство по вводу жилья, — отметил замминистра.

Подробнее о строящихся домах рассказала коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова. Так, компания, видя запрос на квартиры в чистовой отделке, приняла решение в двух домах из пяти реализовать жилье с готовым ремонтом.

— Это дает бесспорное преимущество для покупателей, потому что тогда они будут заезжать без посторонних шумов, это очень удобно для семей с маленькими детьми. Будет комфортно и чисто. При этом стоимость ремонта можно включить в ипотеку, — пояснила спикер. Последнее особенно актуально, поскольку 90% квартир в ЖК покупают с использованием ипотечных средств.

Чистовая отделка подразумевает под собой качественную входную дверь, ламинат на выровненной стяжке, санузел в плитке, сантехнику, натяжные потолки, межкомнатные двери и обои под покраску — чтобы жильцы сами могли выбрать цвет.

Развитая инфраструктура и экономия до миллиона

Первая и вторая очередь «Южного парка» полностью реализованы и введены в эксплуатацию. Построено 13 новых домов на 4 000 жителей. Во дворе открыт детский сад на 260 мест, магазины. В шаговой доступности запланировано строительство школы на 1 224 ребенка. По словам Руслана Нурмухаметова, в апреле этого года компания начала возведение третьей очереди — это пять 19-этажных домов общей площадью более 40 тыс. кв. м.

По словам Руслана Нурмухаметова, в апреле этого года компания начала возведение третьей очереди — это пять 19-этажных домов общей площадью более 40 тыс. кв. м.

При всех преимуществах строящегося жилья его стоимость держится на доступном для многих уровне — от 3 млн рублей. Разница в цене с ЖК в нескольких минутах езды от «Южного парка» достигает одного млн рублей. Квартиры с чистовой отделкой обойдутся всего на 200—300 тысяч дороже черновой.

Банк ДОМ.РФ: у #Суварстроит всегда все в срок, все качественно

Третья очередь ЖК «Южный парк» реализуется по новым правилам — в рамках проектного финансирования Банка ДОМ.РФ. На эти цели кредитная организация выдала девелоперу заем на 2,3 млрд рублей. В результате общий портфель #Суварстроит в банке составил более 9 млрд рублей.

— Мы начали сотрудничество с группой компаний в июне 2019 года с ЖК «Август Астры». С того времени темпы продаж у #Суварстроит всегда опережают объемы, которые мы закладываем при анализе проектов. Эскроу-счета наполняются быстрее наших ожиданий. Нет никаких замечаний и по мониторингу проектов. Очень высокая исполнительная дисциплина в части экономических и строительных документов, в части освоения средств. Всегда все в срок, все качественно. Мы хотим и дальше развивать плодотворное сотрудничество с ведущим застройщиком Татарстана, — отметила руководитель проектного финансирования АО «Банк ДОМ.РФ» Ирина Яшина.

По словам заместителя министра строительства Татарстана Ильшата Гимаева, на сегодня 68% всего жилья в республике строятся в рамках проектного финансирования, которое стало панацеей для рынка.

Поэтому «Южному парку» мы желаем только успехов и развития. Тренд, который задала компания в целом по Татарстану, надо продолжить и дальше быть примером, — прокомментировал заместитель министра.



Партнерский материал, фото Рината Назметдинова