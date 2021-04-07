В Казани трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

7 апреля в 14.40э в МЧС по РТ поступило сообщение об отравлении пяти человек угарным газом в частном доме на улице Батырлык в поселке Вознесенское, сообщает МЧС по Татарстану.

С отравлением угарным газом средней степени тяжести госпитализировано пять человек, в том числе двое детей. Мужчину 1997 года рождения и женщину 1965 года рождения доставили в казанскую горбольницу №7, женщину 1997 года рождения с двумя детьми (мальчик 2020 года рождения, девочка 2018 года рождения) доставили в ДРКБ.

Подразделения МЧС не привлекались, причина произошедшего устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, прокуроры в Татарстане выявили больше 100 нарушений законности в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в феврале и марте 2021-го.

По данным МЧС РТ, в 2020 году в Татарстане произошло 33 случая отравления угарным газом, в которых погибли пять человек, пострадали — 64. С января по 4 апреля произошло уже 29 случаев, жертвами которых стали восемь человек. Пострадали 57 человек, в числе которых 19 детей.



Маргарита Головатенко