«Я лгал на следствии»: Лидер «Хади Такташ» заявил, что «Тукаевских» в Казани не было

Фото: "Реальное время"

В Вахитовском райсуде Казани завершились судебные прения по делу о расстреле служебной «Волги» гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова в ноябре 1999 года. Обвиняемый в соучастии этого покушения и осужденный к пожизненному сроку лидер ОПС «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов заявил о том, что его явка с повинной во многом не соответствует действительности.



Фархутдинов, он же «Ринтик», назвал несоответствующими действительности сведения о существовании организованной группы и совершении преступления по найму со стороны заказчика — лидера ОПС «Тукаевские» Геннадия Кириллова. Он настаивает, что его ввели в заблуждение, сообщив, что Кирилов давно мертв, поэтому он пошел на оговор. «На самом деле никакого Мураткина или Кириллова я в 1999 году не знал. И никакой группировки «Тукаевские» не существует!»

«Эти сведения в деле — моя выдумка, фантазия и ложь. Я об этом лгал, по причине своей выгоды», — цитирует слова подсудимого журналист «Реального времени». С данной версии Фархутдинова, его выгода заключалась в организации встречи с другим осужденным фигурантом «Хади Такташ» Андреем Ситновым.

Обвиняемый просил исключить явку с повинной из доказательств по делу, применить по делу срок давности и освободить его от уголовной ответственности. Адвокат Евгения Зубарева поддержала его позицию.

Гособвинитель Руслан Байбиков назвал заявления подсудимого способом защиты и повторил, что требует приговорить его к 10 годам лишения свободы, но с учетом прошлого приговора оставить на пожизненном.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 19 апреля.

Финальная речь осужденного-обвиняемого — в материале «Ринтик» против Российской Федерации».