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Недвижимость

В Казани продают помещение в здании КФУ за 38 млн рублей

10:15, 13.04.2021

В Казани выставили на продажу помещение свободного назначения на цокольном этаже в здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, расположенного на ул. Татарстан, 2. Такое объявление размещено на площадке Avito.

Помещение площадью 773,8 кв. м выставили на продажу за 38,69 млн рублей. Продавец отмечает, что возможна и продажа уже с действующим арендатором.

В здании проведены все инженерные коммуникации (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация), установлена противопожарная сигнализация и видеонаблюдение. У здания две отдельных входных группы со стороны улицы Парижской Коммуны.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан
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