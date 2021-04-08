В следующем году ЦБ планирует тестировать цифровой рубль
Весь 2022 год Банк России планирует тестировать цифровой рубль. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает ТАСС.
В декабре этого года может быть создан прототип платформы цифрового рубля. Тестирование планируют запустить в первом квартале 2022 года.
Отмечается, что на данный момент нет готовых решений для прототипов цифрового рубля и Банк России будет создавать всю систему своими силами.
Единые правила и тарифы будет устанавливать регулятор.
Напомним, что в октябре 2020 года Банк России заявил, что цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты. Планируется, что он будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег.
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