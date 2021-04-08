Новости общества

01:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В следующем году ЦБ планирует тестировать цифровой рубль

15:00, 08.04.2021
В следующем году ЦБ планирует тестировать цифровой рубль
Фото: Максим Платонов

Весь 2022 год Банк России планирует тестировать цифровой рубль. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре этого года может быть создан прототип платформы цифрового рубля. Тестирование планируют запустить в первом квартале 2022 года.

Отмечается, что на данный момент нет готовых решений для прототипов цифрового рубля и Банк России будет создавать всю систему своими силами.

Единые правила и тарифы будет устанавливать регулятор.

Напомним, что в октябре 2020 года Банк России заявил, что цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты. Планируется, что он будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег.

Алексей Нечаев
ОбществоЭкономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также