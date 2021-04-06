Евро выше 91 рубля, доллар — более 77 рублей
Во вторник, 6 апреля, курс евро поднялся на Мосбирже выше 91 рубля. По данным на 16.00 (мск), курс евро составил 91,304 рубля.
Одновременно с евро поднялся и курс доллара — по данным биржи, он составил 77,26 рубля. Такой порог американская валюта превысила впервые с 16 ноября.
Напомним, вечером 1 апреля курс евро поднялся на торгах выше 90 рублей впервые с 25 марта. Курс доллара 31 марта превышал 75 рублей.
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