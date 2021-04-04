Фигуристка из Татарстана выиграла ЧР среди юниоров
В субботу в Сочи завершился турнир среди девушек по юниорскому первенству России 2021 года, сообщает sport.ru.
Победу в нем одержала фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина, за две программы заработавшая 193,82 балла.
Второе место заняла Алина Горбачева из Тверской области — 192,57 балла, третье — у Дарьи Садковой, представляющей Марий Эл (190,29 балла).
В прошлом году в Казани завершился этап Кубка России среди юниорок в одиночном катании, в котором Осокина заняла 4-е место.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым