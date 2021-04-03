Личные данные 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ
На хакерском форуме оказались личные данные более 533 млн пользователей Facebook, содержащие их имена, местонахождение, даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.
Утечка коснулась пользователей из 106 стран. 32 млн аккаунтов — из США, 11 млн — из Великобритании, 6 млн — из Индии. Также в базе опубликованы данные почти 10 млн пользователей из России, сообщает портал Business Insider.
Эксперты предупредили, что такое количество личных данных может быть использовано киберпреступниками, использующими их для схем мошенничества.
Ранее пользователи Instagram стали сообщать об участившихся случаях попыток несанкционированного входа в их аккаунты. Эксперты считают, что причиной уведомлений могла стать массовая утечка паролей и личных данных из других сервисов или массовый перебор с помощью ботнет-сетей.
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