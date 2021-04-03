Личные данные 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

На хакерском форуме оказались личные данные более 533 млн пользователей Facebook, содержащие их имена, местонахождение, даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.



Утечка коснулась пользователей из 106 стран. 32 млн аккаунтов — из США, 11 млн — из Великобритании, 6 млн — из Индии. Также в базе опубликованы данные почти 10 млн пользователей из России, сообщает портал Business Insider.

Эксперты предупредили, что такое количество личных данных может быть использовано киберпреступниками, использующими их для схем мошенничества.

Фото: pixabay.com

Ранее пользователи Instagram стали сообщать об участившихся случаях попыток несанкционированного входа в их аккаунты. Эксперты считают, что причиной уведомлений могла стать массовая утечка паролей и личных данных из других сервисов или массовый перебор с помощью ботнет-сетей.

Маргарита Головатенко