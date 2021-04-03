Вице-премьер правительства Якутии прокатился на тракторе в Зеленодольском районе РТ

Фото: Пресс-служба зеленодольского района

В субботу, 3 марта, первый заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков посетил Зеленодольский район Татарстана с рабочим визитом.



Бычков посетил агропарк «Светлое озеро». Там он ознакомился с реализацией проекта рыбной фермы. Генеральный директор АО «БАРС Груп» Тимур Ахмеров рассказал, что первая очередь рыбной фермы рассчитана на годовое производство 100 тонн форели. В проект уже вложено более 150 млн рублей. Бычков отметил, что проект реализуется с соблюдением всех технологий, и у предприятия есть возможности для того, чтобы стать одним из самых успешных.

Фото: пресс-служба зеленодольского района

Бычков посетил и птицеводческую ферму «Подружка Несушка», где выращивают куриц, уток и индюшек. Также здесь есть царская птица — цесарка волжской породы. Во время осмотра техники агропарка, Кирилл Бычков не удержался и решил прокатиться на тракторе.

Бычков также ознакомился с деятельностью глэмпинга «Urman camp» в селе Большой Кульбаш, где строится рыбная ферма. Вице-премьер правительства Якутии отметил, что такой вид отдыха становится все более популярным: «Вы первыми в Татарстане начали все это воплощать в жизнь и уже имеете успех».

Он рассказал, что в Якутии есть похожие проекты, но есть, чему поучиться у Татарстана. Он сообщил, что в республике будут рады сотрудничеству с РТ.



Фото: пресс-служба зеленодольского района

Маргарита Головатенко