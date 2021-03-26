При строительстве трассы М-12 не будут нарушать целостность населенных пунктов

Накануне в Государственном совете состоялось рабочее совещание по вопросу строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12) на территории Татарстана. Так, представитель проектанта автомобильной дороги — комплексный ГИП АО «Институт «Гипростроймост» — Андрей Резвяков обратил внимание на то, что целостность населенных пунктов при строительстве не будет нарушена. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Также он напомнил, что на протяжении всей трассы предусмотрено устройство 34 искусственных сооружений, в числе которых 12 мостов и путепроводов, 6 экодуков для прохождения животных, 7 устройств для проезда сельхозтехники.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин отметил, что трасса проходит по территории пяти районов , в каждом из которых созданы специальные группы для оперативного реагирования на различные ситуации.

Фото: russianhighways.ru

Напомним, что как раз на эту встречу Госсовет Татарстана отменил аккредитацию прессы — журналистам сначала выслали приглашение на встречу, однако позже пресс-служба парламента сообщила о приостановлении аккредитации. В уточнении оказалось, что «обсуждение темы пройдет в формате рабочего совещания без представителей СМИ».