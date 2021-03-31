Власти Башкирии рассматривают шесть месторождений в качестве источников сырья для БСК

В Башкирии шесть месторождений могут стать источниками сырья для Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщает ТАСС.



«Мы должны сохранить лидирующие позиции в стране по производству соды и другой продукции предприятия. Поэтому одна из главных задач — поиск новых источников сырья для компании. Мы не сидели сложа руки, а работали с менеджментом завода», — сказано в сообщении.

По словам Радия Хабирова, для поставки сырья рассматривается шесть месторождений — башкирские власти ищут вариант, соответствующий стандартам качества и оптимальный в экономическом плане. Запасов на месторождении Шахтау хватит на несколько лет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил передать 38% акций «Башкирской содовой компании» в собственность Башкирии.

Маргарита Головатенко