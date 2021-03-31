Детская больница в Альметьевске после пожара возобновила работу в штатном режиме

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Альметьевске персонал детской больницы вернулся в здание медучреждения. Работа больницы продолжилась в штатном режиме.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, горел утеплитель под облицовочной плиткой на уровне цоколя на площади 5 квадратных метров. Дым от пожара затянуло через окно в подвал, после чего в здании сработали все имеющиеся системы противопожарной автоматики.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Пожар в детской больнице в Альметьевске произошел сегодня днем. Еще до прибытия спасателей администрация эвакуировала 45 человек персонала, 44 ребенка и 12 родителей. Всех разместили в соседнем здании ЦРБ Альметьевска. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.