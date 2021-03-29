Певица Аида Гарифуллина стала послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 в Казани

Оперная певица Аида Гарифуллина стала послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады-2022 в Казани. Об этом сообщается на сайте олимпиады.

Уроженка столицы Татарстана стала официальным послом игр Специальной Олимпиады-2022 для атлетов с особенностями интеллектуального развития.

— Стать послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады — большая честь. Специальная Олимпиада — это больше, чем спортивные игры. Это праздник, где стираются любые различия: языковые, религиозные, физические и ментальные. Это событие нужно не только атлетам, но всем нам, чтобы объединиться и понять друг друга. Я верю, что только вместе мы сможем создать инклюзивное общество, поддерживая молодых людей с особенностями развития и предоставляя возможности для реализации их потенциала, — сказала певица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в преддверии олимпиады пройднт эстафета огня «Пламя надежды». Она традиционно проводится перед зимними и летними играми с 1987 года. Участниками эстафеты станут спортсмены Специальной Олимпиады, которые в сопровождении хранителей огня, волонтеров-правоохранителей из разных стран, пронесут факел из Афин до места проведения Игр.

Торжественная церемония зажжения огня пройдёт в декабре 2021 года в Афинах, откуда участники пробегут с факелом до Консульства РФ. Ожидается, что эстафета будет проходить в два этапа: федеральный (центры федеральных округов) и республиканский (по крупным городам Татарстана) Начнется федеральный этап в Москве.

Ранее стало известно, что в Казани во время Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады пройдет культурный фестиваль болельщиков.



Татьяна Леухина