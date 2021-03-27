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В Татарстане могут появиться единые читательские билеты для всех библиотек республики

19:32, 27.03.2021
В Татарстане могут появиться единые читательские билеты для всех библиотек республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане готовят к запуску систему сдачи книг в любую библиотеку республики, независимо от района. Для этого необходимо ввести единые читательские билеты, заявила директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

— Эта система готовится к запуску. На самом деле у нас уже есть системная интеграция, сейчас практически создан проектный офис на базе методического отдела, который входит в состав Нацбиблиотеки. Для того чтобы это окончательно запустилось, нужно сделать единые читательские билеты для всей республики, — рассказала она.

Также нужно привести в соответствие правила пользования книгами и сделать их едиными. Также необходимо продумать доставку книг.

Тимерзянова отметила, что идея единая система библиотек в республике — замечательная, потому что обеспечивает всех татарстанцев равным доступом ко всем книгам и библиотекам.

Напомним, в этом году фонд Национальной библиотеки РТ пополнится новыми книгами на сумму 6 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеИсторияКультура Татарстан
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