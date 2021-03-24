В Татарстане выявили превышение ПДК по биологическому потреблению кислорода в реке Степной Зай

На сайте Гидрометцентра Татарстана появилась информация об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды. При анализе поверхностных вод реки Степной Зай в Заинске и Лениногорске обнаружены превышения предельно допустимых концентраций по биологическому потреблению кислорода.

Пробы были отобраны в реке Степной Зай под Заинском, на 10 км выше города, в двух км к востоку от трассы Заинск — Альметьевск, 1 км к востоку от деревни Светлое Озеро 16 марта. Вторая проба была взята в Лениногорске, в одном км ниже г города и в одном км ниже впадения реки Камышлинка.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Ранее в Госкомитете по биоресурсам Татарстана предрекли мор рыбы в небольших водоемах Татарстана. По прогнозам специалистов, мор рыбы может превысить прошлогодние потери. По словам специалиста, в этом году обитатели водоемов пережили целый ряд факторов негативного воздействия. Это толщина снега и льда, зимняя межень, когда водоемы находятся на низких пределах по уровню воды, резкие перепады температур. Под тяжестью снега лед проваливается, образуя заглушки.



Ольга Плешкова