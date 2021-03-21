Стали известны подробности задержания губернатора Пензенской области

Стали известны подробности задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В МВД возбуждено уголовное дело против главы региона, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и еще четверых человек. Следователи считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова не меньше 31 миллиона рублей в качестве поддержки при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.

В скором времени задержанным будут предъявлены обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных, передает «РИА Новости».

Ранее ряд федеральных СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.





Ольга Плешкова