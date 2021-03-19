Два человека погибли в результате взрыва газа в доме в Химках

В Химках взрослый и ребенок погибли в результате взрыва газа в многоэтажке. Еще один ребенок пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— По предварительным данным, в результате [взрыва] пострадали три человека, среди которых двое детей, из них погибли двое, в том числе один ребенок, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.



Взрыв в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел утром. По предварительным данным, причиной мог стать бытовой газ. От взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры.

