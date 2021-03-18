Альберт Яруллин: «Разбирали ли персонально финское звено «Салавата»? Естественно»

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мыслями о победной встрече с «Салаватом Юлаевым» (4:1), рассказал о разборе финского звена уфимцев и атмосфере на «Татнефть Арене» во время матча:

— Хороший был настрой, и болельщики были сегодня великолепны — гнали нас вперед, такая поддержка! И в целом игра была интересная — активно играли, очень энергозатратная игра. Хорошо, что выиграли.



Для меня не имеет значения, забил я или нет. Главное, что команда смогла забить голы. Были очень хорошие подставления от Патриса и Миши (Глухова, — прим. ред.) в нужный момент. Не подставь они, еще неизвестно зашла бы — не зашла. Получилось так, и это даже лучше.

Также Яруллин не стал раскрывать тренерскую установку на игру против иностранных лидеров уфимского клуба.

Была ли персональная задача по финскому звену «Салавата»? Естественно. Это плей-офф и мы разбираем соперника, какие-то его нюансы, вместе с тренерским штабом. Что-то мы делали, но все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.

Казанская команда ведет в серии (1:0). Следующий поединок пройдет 19 марта. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.