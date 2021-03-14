Игрок «Рубина» Макаров второй тур подряд забил красивый гол. На этот раз в ворота «Уфы»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров открыл счет в матче с «Уфой» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам первого тайма казанцы ведут со счетом 2:0.

Хавбек казанцев, получив мяч от Хвичи Кварацхелии на подходах к углу штрафной, дальним ударом отправил мяч в ворота соперника. Голкипер «Уфы» Александр Беленов сколько бы не тянулся к мячу, не сумел помешать Макарову.

Для полузащитника «Рубина» этот гол стал уже шестым в нынешнем сезоне РПЛ.

В предыдущем туре Макаров также отметился красивым забитым мячом. В матче с «Зенитом» в Казани уже в добавленное арбитром время хавбек казанцев обыграл двух защитников соперника и отправил мяч в дальний угол ворот Андрея Лунева. Этот гол стал победным для «Рубина».

Отметим, что в матче первого круга против «Уфы» Макаров оформил дубль, выйдя на поле лишь после перерыва. Вначале полузащитник реализовал выход один на один с вратарем, а потом первым подоспел на отскок мяча перед воротами уфимцев.

По окончании той встречи в Казани, Макаров заявил, что намерен побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Но после этого полузащитник казанцев больше не забивал в чемпионате в 2020-м году.