Экономист рассказал, как повысить размер своей будущей пенсии

На величину пенсии влияет размер финансовой выплаты: это числа коэффициентов на лицевом пенсионном счете, а еще средств в системе обязательной накопительной части.



На количество коэффициентов влияет стаж (за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент), и размер заработка (при минимальной зарплате гражданину начисляется 1,048 коэффициента, а при зарплате более 122 тысяч в месяц — максимальное количество — 10). Отметим, что коэффициент начисляется лишь в случае работы по трудовому договору — тогда работодатель делает ежемесячные отчисления в ПФР.

Также при расчете стажа есть льготы. Так, находящиеся в отпуске по уходу за детьми женщины за полтора года декрета получают 2,7 коэффициента за первого ребенка, за второго — 5,4, за третьего — 8,1.

Если гражданин продолжает работать при достижении пенсионного возраста, он зарабатывает повышенные коэффициенты.

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Напомним, в Кремле опровергли информацию о том, что в России могут увеличить пенсионный возраст. Об этом ранее заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что это «ошибочное утверждение».

Маргарита Головатенко