«Яндекс» сообщил о запуске сервиса для оплаты покупок Yandex Pay

Фото: Олег Тихонов (архив)

«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок банковскими картами — Yandex Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

С помощью сервиса можно оплачивать покупки, не вводя личные данные. Они будут передаваться из аккаунта в «Яндексе». Чтобы воспользоваться сервисом Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе».

Система работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются, рассказали в компании.

Фото: wikimedia.org

Сейчас сервис работает только на сайтах, кнопка Yandex Pay доступна тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался. В дальнейшем пользователи смогут оплачивать покупки через систему в мобильных приложениях, во всех браузерах и офлайн.

В конце февраля стало известно, что банки, выпускающие карты платежной системы «Мир», с 27 апреля смогут добавлять их в сервис Apple Pay. Кредитные организации смогут самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.



Татьяна Леухина