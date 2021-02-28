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В сервисе Apple Pay появятся карты «Мир»

15:47, 28.02.2021
В сервисе Apple Pay появятся карты «Мир»
Фото: wikimedia.org

Банки, которые выпускают карты «Мир», с 27 апреля смогут добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом пишет РБК.

Банкам предлагается самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple. Представитель Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») добавил, что карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.

Сервис Apple Pay оказался доступен для россиян в 2016 году, но в него нельзя было добавлять карты «Мир». Сама система появилась в 2014-2015 годах.

ТехнологииЭкономикаБанки
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