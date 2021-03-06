Марсоход NASA впервые проехал по поверхности Марса

Планетоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса. В общей сложности длина его первого маршрута составила 6,5 м. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала марсоход проехал около 4 м, затем развернулся на 150 градусов влево и проехал еще 2,5 м назад. Шестиколесная лаборатория массой более тонны сделала это приблизительно за 33 минуты.

Операция, как отметила технический специалист Анаис Зарифьян, «прошла безупречно». Сотрудники NASA во время движения планетохода сфотографировали с помощью установленных на Perseverance камер место, где он приземлился. Технический специалист подчеркнула, что «это только начало», и Perseverance в дальнейшем предстоят более длительные поездки. По расчетам, он сможет преодолеть в среднем по 200 м за солнечные сутки на Марсе (это несколько больше земных суток).

Фото: facebook.com/NASAPersevere

Марсоход совершил посадку 18 февраля. Тогда NASA опубликовала первые снимки. На одном из снимков изображен кратер Езеро, в районе которого марсоход и должен был совершить свою посадку. Посадка марсохода на планету продолжалась около семи минут. Все операции во время нее он осуществлял в автоматическом режиме.

Миссия Perseverance заключается в том, чтобы помочь ученым обнаружить следы жизни на Марсе. Он был отправлен на планету с целью сбора образцов материалов, чтобы передать их на Землю для дальнейшего исследования в лаборатории.

Маргарита Головатенко