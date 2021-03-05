Минцифры РФ: россияне не останутся без домашнего интернета

Россияне не останутся без домашнего интернета. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров в ответ на сообщение РБК о том, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети, так как заканчивается срок действия разрешения на использование частот 3,4—3,6 гигагерца.



«В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца», — приводит слова Канцурова пресс-служба Минцифры.

По его словам, сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, но для этого они должны будут своевременно поменять модемы.

Также в Минцифры заявили, что перебои со связью могут коснуться только нескольких тысяч абонентов в разных регионах.