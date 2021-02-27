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В Казани до 31 мая ограничили движение на участке по проспекту Победы

13:29, 27.02.2021
В Казани до 31 мая ограничили движение на участке по проспекту Победы
Фото: kzn.ru

В Казани до 31 мая ограничили движение по проспекту Победы от улицы Сабира Ахтямова до Академика Сахарова. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Ограничения связаны со строительством сетей водопровода и канализации.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как две стройки на проспекте Победы заблокировали самую оживленную магистраль Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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