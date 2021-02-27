В Казани до 31 мая ограничили движение на участке по проспекту Победы

В Казани до 31 мая ограничили движение по проспекту Победы от улицы Сабира Ахтямова до Академика Сахарова. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Ограничения связаны со строительством сетей водопровода и канализации.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как две стройки на проспекте Победы заблокировали самую оживленную магистраль Казани.

Ольга Плешкова