РФС перенес матчи 1/4 финала Кубка России на апрель

Четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка России по футболу перенесены на апрель. Такое решение принято на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в пятницу.

Изначально матчи 1/4 финала Кубка страны должны были пройти 3 и 4 марта. Из-за переноса встречи между «Уфой» и «Уралом» в рамках 1/8 стадии турнира на начало марта четвертьфинальные игры пришлось сместить на апрель.

Новой датой проведения матчей 1/4 финала назначены 7 и 8 апреля. Жеребьевка участников состоится в течение трех дней после окончания встречи «Уфа» — «Урал», которая намечена на 3 марта.

Фото: vk.com/ufafc

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