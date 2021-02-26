Татарстанцы в морозную погоду стали чаще смотреть футбол
Жители Татарстана стали чаще интересоваться спортивными соревнованиями во время морозной погоды, сообщают аналитики «Мегафона».
По данным онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ» татарстанцы с большим интересом смотрели героическое кино и спортивные соревнования. Высокий приоритет у жителей республики получили матчи футбольного Кубка России и Лиги чемпионов. Также татарстанцы интересовались турнирами по баскетболу и смешанными единоборствами.
Отметим, что казанский «Рубин» не участвовал ни в одном футбольном соревновании из представленных в списке.
Среди фильмов наибольшей популярностью пользовалась российская военная драма «Ржев» 2019 года выпуска.
Ранее аналитики заявили о росте спроса у жителей Татарстана на покупку земельных участков.СпортФутболОбщество
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