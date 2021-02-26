Татарстанцы в морозную погоду стали чаще смотреть футбол

Жители Татарстана стали чаще интересоваться спортивными соревнованиями во время морозной погоды, сообщают аналитики «Мегафона».

По данным онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ» татарстанцы с большим интересом смотрели героическое кино и спортивные соревнования. Высокий приоритет у жителей республики получили матчи футбольного Кубка России и Лиги чемпионов. Также татарстанцы интересовались турнирами по баскетболу и смешанными единоборствами.

Отметим, что казанский «Рубин» не участвовал ни в одном футбольном соревновании из представленных в списке.

Среди фильмов наибольшей популярностью пользовалась российская военная драма «Ржев» 2019 года выпуска.

Ранее аналитики заявили о росте спроса у жителей Татарстана на покупку земельных участков.