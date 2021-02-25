«Нефтехимик» начал переговоры с Буцаевым о продлении контракта

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев может сохранить свой пост на следующий сезон.

По данным «Реального времени», нижнекамский клуб начал предварительные переговоры с тренером. При этом Буцаеву предложено пойти на понижение заработной платы.

Вячеслав Буцаев. Фото: hcnh.ru

В нынешнем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» не смог выйти в плей-офф, потеряв шансы задолго до начала игр на вылет. За два тура до конца нижнекамская команда набрала 37 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции, опережая лишь «Куньлунь».

Буцаев руководит «Нефтехимиком» с декабря 2018 года, заменив на этом посту Андрея Назарова. В прошлом сезоне нижнекамцы вышли в плей-офф КХЛ и проиграли в первом раунде казанскому «Ак Барсу» (0:4). До «Нефтехимика» Буцаев работал тренером в ЦСКА и возглавлял ХК «Сочи».

Подробнее о ситуации с контрактами в нижнекамском клубе читайте в материале «Реального времени».

Напомним, ранее определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.