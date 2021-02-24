В Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре

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В Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре «Ткацкий». Сейчас площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщается, что в тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 35 человек. По данным ТАСС, максимальное количество сил и средств — две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы.

По информации телеграм-канала Mash, до приезда спасателей «люди выпрыгивали из окон второго этажа на автобус, чтобы спастись». В МЧС подтверждают, что люди эвакуировались из ТЦ самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет.



Ольга Плешкова