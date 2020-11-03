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Для татарстанского завода Aurus привезут оборудование из Южной Кореи

16:07, 03.11.2020
Для татарстанского завода Aurus привезут оборудование из Южной Кореи
Фото: kremlin.ru

Производитель люксовых автомобилей Aurus договорился с «РЖД Логистикой» о поставке оборудования из Южной Кореи на свои производственные мощности в Татарстане.

«РЖД Логистика» доставит на завод республики 65 контейнеров с оборудованием из Южной Кореи. По железной дороге они будут прибывать на станцию Тихоново Куйбышевской железной дороги. Оборудование будет доставлено в терминал особой экономической зоны «Алабуга».

wikimedia.org


Основное требование автозавода — доставка just in time, когда груз должен прибыть не раньше и не позже назначенного срока, в определенной последовательности, вне зависимости от очередности отправки из начального пункта, отмечает пресс-служба РЖД.

Прибытие первой партии контейнеров с оборудованием ожидается 9 ноября 2020 года.

В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и СЕО совместного предприятия Ford Sollers, гендиректором компании «Аурус» Адилем Шириновым. Они обсудили готовность предприятия к запуску серийного производства Aurus Senat в особой экономической зоне «Алабуга».

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