Главное о коронавирусе на 20 февраля: третья волна в Польше и третья зарегистрированная вакцина в России

Когда в Татарстане все же снимут ограничения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19.Всего на 19 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 543 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 14 163 человека, в том числе 68 за минувшие сутки. Умерли за весь период 313 человек.

В феврале снимать ограничительные меры по коронавирусу в Татарстане не планируют. Однако руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила рассмотрение вопроса об этом в марте.

Марина Патяшина заявила, что обследование на антитела после вакцинации от коронавируса вообще нецелесообразно, так как вакцина прошла все клинические испытания и исследования и доказала свою эффективность: «Исследовать и искать у себя антитела после вакцинации уже не надо, поскольку более 90% приобретают [иммунитет]».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не планируют проводить новых испытаний на коллективный иммунитет. Всего прошло три этапа исследований: в июне, сентябре и декабре. По итогам первого этапа антитела были у 31%, второго этапа — 45%, третьего этапа — 51,2%.

В Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. На 19 февраля в Татарстане зарегистрировано 313 летальных случаев COVID-19.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна поступить в Татарстан в марте. Минздрав пообещал уведомить население о поступлении вакцины.



Марина Патяшина прокомментировала прекращение дела в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова о нарушении «антиковидных» мер. Она заявила, что не считает это «опасным прецедентом», так как случай единичный, а широкая огласка дисциплинирует все объекты для того, чтобы они соблюдали все «антиковидные» меры.

Фото: Максим Платонов

Способ определения коронавируса по кашлю

За последние сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавируса, выздоровели 17 484 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 151 984 человек, а выздоровевших — до 3 697 433 человек.



Умерли за сутки 480 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 82 876 человек.



В России провели за сутки более 365 тыс. тестов на коронавирус, всего — 108,7 млн. Под медицинским наблюдением остаются 597,4 тыс. человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Ее разработал Центр имени Чумакова. Первые 120 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Производители вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны». В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины «КовиВак». Россия до конца первого полугодия 2021 года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учета препарата «КовиВак», сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.



Главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о разработке нового способа определения коронавируса по кашлю. Проценко обратил внимание, что кашель при коронавирусе отличается от обычного кашля. По его словам, для исследований больница №40 собрала большую базу данных записей кашля пациентов.



Фото: gkb40dzm.ru

В зависимости от региона России иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения. Как заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, этого все равно недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) планирует в апреле начать исследования вакцины «КовиВак» для ее использования среди детей и людей старше 60 лет.

Российский МИД предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Желание привиться первой российской вакциной от коронавируса выразили дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ, где разрешено использование вакцины «Спутник V».



Главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус. По его словам, грипп — это то, что еще потрясет Землю, так как все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа.



Фото: drmyasnikov.ru

В регионах РФ открыто уже более 4 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса, сообщил Михаил Мишустин. В отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который туда довозит людей.



Утечка COVID-19 из китайской лаборатории

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 110 725 155 человек, 2 452 160 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 006 110). На второй строчке — Индия (10 977 387), на третьей — Бразилия (10 084 208), на четвертой — Великобритания (4 107 286). Россия занимает пятое место (4 092 649, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (495 804). За ними следуют Бразилия (244 737), Мексика (178 965) Индия (156 212) и Великобритания (120 147).



Число случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн — это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс на Мюнхенской конференции призвал инвестировать в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19: «Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», — заявил Гейтс.

Фото: ferra.ru

Президент США Джо Байден заявил, что общее число умерших от последствий коронавируса в Штатах в ближайшие дни превысит 500 тыс. человек. «Это почти на 70 тыс. больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне», — добавил Байден.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что в стране наступила третья волна пандемии коронавируса. Он отметил, что в последнее время растет число новых случаев коронавируса, в том числе по недельным показателям.

Сильная снежная буря в США привела к задержке поставок около 6 млн доз вакцин от коронавируса во все 50 штатов. Как сообщил старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт, 6 млн доз — это примерно трехдневная задержка поставки.

Министерство здравоохранения Чехии ввело в республике обязанность с понедельника носить в общественных местах респираторы с повышенной степенью защиты от коронавируса. Меру ввели из-за ускоряющегося распространения в стране британского штамма COVID-19.

Фото: aroundprague.cz

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсию подать в отставку после того, как стало известно, что от коронавируса привился вне очереди знакомый чиновника. Ранее аргентинский журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к «своему старому другу Хинесу».

ВОЗ заявила, что на борьбу с коронавирусом в 2021 году потребуется еще $22,9 млрд. В этих деньгах нуждается Международное партнерство ACT-Accelerator, ставящее целью расширение доступа к средствам диагностики.

Министерство здравоохранения Польши выступило против замены защищающих от распространения коронавируса масок платками или пластиковыми щитками. Ведомство подготовило распоряжение, которое обяжет граждан для противодействия распространению коронавируса не просто прикрывать рот и нос тканевой маской или платком, а носить медицинские хирургические маски.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов для защиты от коронавируса, поскольку вакцины не относятся к списку запрещенных веществ и методов: «Спортсмены могут быть уверены, что WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества в крайне маловероятном случае, если ингредиент какой-либо одобренной вакцины может оказаться проблематичным».

Фото: firstpost.com

Администрация президента США Джо Байдена не будет предоставлять странам имеющуюся в стране вакцину от коронавируса до тех пор, пока не будет вакцинирована большая часть населения Штатов.

Дарья Пинегина