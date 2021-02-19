Патяшина: «Не надо искать у себя антитела после вакцинации»

Фото: Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что обследование на антитела после вакцинации от коронавируса вообще нецелесообразно, так как вакцина прошла все клинические испытания и исследования и доказала свою эффективность.

«Исследовать и искать у себя антитела после вакцинации уже не надо, поскольку более 90% приобретают [иммунитет]. И надо помнить, что в целом в популяции человечества есть 5% лиц, которые не вырабатывают антитела при вакцинации. Для того чтобы этих лиц защитить, нам необходимо сформировать 70%-ный популяционный иммунитет, чтобы инфекция перестала циркулировать в таком интенсивном формате», — отметила главный санитарный врач РТ.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что теста на антитела нет в системе ОМС и его можно пройти только в частных клиниках.



Ранее он допустил, что после вакцинации от COVID-19 могут не появиться антитела: «Но когда мы делаем тест, существует ведь и вероятность того, что любой тест определенной чувствительностью обладает. То есть вернее всего было бы перепроверить тестирование еще раз и вот после этого уже решать вопрос о том, что случилось, почему так произошло, какую тестовую систему мы использовали для того, чтобы заниматься идентификацией антител и так далее».